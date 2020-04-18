Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirlerden manzaralar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar, caddeler ve yollar sessizliğe büründü. İstanbul’un en işlek mekanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sessizlik hakimdi. Yasağın olduğu diğer illerde de manzara aynıydı.
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İstanbul en işlek mekanlarından biri olan İstiklal Caddesi her zamanki görüntüsünde uzaktı.
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5,5 milyon nüfusu bulunan başkent Ankara'da da cadde ve sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı. Ankara'nın en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus sessizliğe büründü.
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İzmir yasağın ilk saatlerinden itibaren sessizlik hakimdi. Sokaklar polis ekipleri ve araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı.
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KOAH hastalarının ve maden işçilerinin fazla olmasından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanan Zonguldak’ta da kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da sessizlik hakimdi.
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Antalya’da yasakla birlikte kentin tarihi Kaleiçi, Kalekapısı, Yat Limanı, Hardianus Kapıları, Konyaaltı Sahili, Düden ve Kurşunlu şelaleleri, Işıklar ve Şarampol caddeleri boş kaldı.
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Bursa'da kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sessizliğe büründü.
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31 ilden biri olan Erzurum'da da cadde ve sokaklar boştu. Kentte dağıtım bayileri anonslar yaparak araçlarla gazeteleri okuyucularına ulaştırdı.
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Trabzon’da caddeler, sokaklar ile yollar boş kaldı. Sağlık, fırın çalışanları ile belediye temizlik görevlileri ve polis ekipleri dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, iş yerlerinin kapalı olduğu Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kundurucılar ve Kahramanmaraş caddelerinde sessizlik hakim oldu.
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Mersin'de, sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. 13 ilçesi ile yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip kentte, caddeler, sokaklar ve parklar boş kaldı.
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Diyarbakır'da da sokağa çıkma yasağına tam olarak uyuldu. Kentte sokaklar ve caddeler boş kaldı.