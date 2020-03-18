Koronavirüs nedeniyle kafeler, oyun salonları kapandı; Bağdat Caddesi boş kaldı
18 Mart 2020 12:46
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İstanbul en işlek caddelerinden bir olan Bağdat Caddesi, yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle boş kaldı.
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Bağdat Caddesi ve Kalmış Fenerbahçe'de bulunan kafeler İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla kepenk kapattı. Sokaklar, kafeler boş kaldı.
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Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
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Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kafe esnafı, “Normalde bu saatlerde doluyduk. Koronavirüs'ten dolayı kafeler kapalı, çevre boş, insanlar dışarı çıkmıyor. Cadde hiç olmadığı kadar sakin“ dedi.
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Esnaflar kafelerin ikinci bir emre kadar kapalı olacağını ve uzun süre bu sessizliğe alışmaları gerektiğini belirtti.
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Kafelerin boş olduğu anlar kameralara böyle yansıdı.
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