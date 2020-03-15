Koronavirüs günlerinde ofisler evlere taşınıyor; evden çalışanlara 5 öneri

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında pek çok şirketin çalışanlarına evden çalışma çağrısı yapmasına neden oldu. Toplu taşımadan ve kalabalık yerlerden uzak durma önlemleri çerçevesinde alınan evden çalışma kararlarının çalışanların verimini ve psikolojisini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.CNN International, çalışanların evden mesai yaparken verim ve ruh sağlığını nasıl koruyacağı sorusuna yanıt aradı.
15 Mart 2020 07:56
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Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında pek çok şirketin çalışanlarına evden çalışma çağrısı yapmasına neden oldu. Toplu taşımadan ve kalabalık yerlerden uzak durma önlemleri çerçevesinde alınan evden çalışma kararlarının çalışanların verimini ve psikolojisini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.CNN International, çalışanların evden mesai yaparken verim ve ruh sağlığını nasıl koruyacağı sorusuna yanıt aradı.
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Mola vermeyi bırakmayın | Günde yaklaşık 8 saati ofiste geçiren insanlar kahve içmek, öğle yemeği yemek ve iş arkadaşlarıyla sohbet etmek için molalar verir. Evden çalışırken kişilerin “nasıl olsa evdeyim” diye düşünerek bilgisayar başından kalkmaması doğru olmayacaktır. Arada bir molalar vermek evdeki verimliliği arttıracaktır.
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Çalıştığınız noktayı arada bir değiştirebilirsiniz | Ofis çalışanları kendi masaları dışında gün içinde ofiste toplantı odası, iş arkadaşının masası gibi farklı noktalarda çalışırlar. Evden çalışanlara da ara sıra çalıştıkları noktayı değiştirmeleri öneriliyor.
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Yoldaki süreyi başka işler için kullanın | Koronavirüs günlerinde evden çalışmaya yönelinmesinde bir önemli neden de kalabalıklara ve toplu taşımaya girmemek. Uzmanlar, işe giderken yolda geçirilen zamanın uyumak yerine insanların meditasyon, aileyle vakit geçirmek gibi kendine iyi gelen aktiviteler için geçirmesini öneriyor.
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Açık sınırlar belirleyin | Uzmanlar çalışanları “Evden çalışmak daha çok çalışmak değildir” sözleriyle uyarıyor. Çalışanların yöneticileriyle anlaşarak evden çalışacakları sürenin de normal mesai saatlerini geçmemesi konusunda uyarması gerekiyor. Çalışılan saatler bittiğinde çalışanların ofisten çıkar gibi evdeki ofis eşyalarını toparlamaları öneriliyor.
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Yüzünüzü gösterin | Gün içinde iş arkadaşlarıyla iletişim görüntülü konuşma şeklinde de yapılabilir. Kalabalık bir ofisten bir anda yalnız çalışmaya geçmenin çalışanlar için sıkıcı olabileceğini hatırlatan uzmanlar yalnızlığı önlemek için iletişimde kalmayı öneriyor.