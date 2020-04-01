Koronavirüs günlerinde evden çıkmadan da fiziksel olarak aktif kalmak mümkün
Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle evden çıkmama önlemleri uygulanırken uzmanlar sık sık evde geçen günlerde hareket etmeye devam etmenin önemini hatırlatıyor. Peki evden çıkamayan insanlar nasıl hareketli kalabilir? The Independent evde kalanlara hareket etmeye devam etmek için ipuçları sıraladı.
01 Nisan 2020 14:10
17
Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle evden çıkmama önlemleri uygulanırken uzmanlar sık sık evde geçen günlerde hareket etmeye devam etmenin önemini hatırlatıyor. Fiziksel aktivitenin kalp atışını düzenlediği, kalp krizi riskini düşürdüğü, kas ve kemik yoğunluğunu belli bir düzeyde tuttuğu bilinirken, Covid-19 salgınına karşı sporun bağışıklık sistemini aktif çalıştırdığı da vurgulanıyor.
27
Sporun fiziksel katkıları gibi insan psikolojisine de pek çok yararı olduğu biliniyor. Evde kapalı kalmanın yarattığı strese karşı uzmanlar düzenli egzersizin rahatlama yaratabileceğini savunuyor.
37
Peki evden çıkamayan insanlar nasıl hareketli kalabilir? The Independent evde kalanlara hareket etmeye devam etmek için ipuçları sıraladı.
47
Öncelikle evlerinde koşu bandı ya da eliptik bisiklet olanlar için çözüm çok daha kolay. Bu aletler üzerinde günlük belli bir süre egzersiz yapanların kalp sağlığına iyi gelecekt
57
Evde herhangi bir spor aleti olmayanlar için ise pek çok yöntem mevcut. Öncelikle evin içinde belli aralıklarla yürümek, varsa merdiven inip çıkmak ve hatta müzik açarak dans etmek vücudu hareketli tutmak için yapılabilecek aktiviteler. ￼
67
Ayrıca pek çok spor salonu ve eğitmen Koronavirüs günlerinde sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak takipçilerine günlük 40-50 dakika süren vücut ağırlığı antrenmanları yaptırmaya devam ediyor.
77
Dayanıklılık egzersizlerinin kasları güçlendirdiği ve vücudun hareketliliğini geliştirdiği biliniyor. Bu egzersizlerin bazıları ağırlık kullanarak yapılabiliyor. Evinde ağırlığı olmayanlar için ise dolu su şişeleri ya da bakliyat dolu kavanozlar kurtarıcı olabilir. Dayanıklılık egzersizleri arasında squat, şınav, mekik, lunge gibi bilinen hareketler yer alıyor.