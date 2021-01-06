Koronavirüs gölgesinde tanıtımı yapılan son model otomobiller
2020 yılında dev fuarların iptali ile otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel lansmanlara yöneldi. İşte Koronavirüs salgını gölgesinde tanıtımı yapılan en yeni otomobil modelleri
06 Ocak 2021 10:32
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2023 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli seçenek sunmayı planlayan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Bentayga'nın hibrit modellerini makyajladı.
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Bentayga Hybrid, 3 litrelik bir benzinli motor ve elektrik motorunun birleşimiyle 450 beygirlik bir güce sahip. Araç sadece elektrik motoruyla 50 kilometre yol alabiliyor. Bataryanın tamamen şarj olması ise 2.5 saat sürüyor.
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Bentley, 17.3 kWh'lık lityum batarya paketi için 160.000 km veya 8 yıl garanti sunuyor.
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oyota geçtiğimiz yıl gösterdiği elektrikli aracı C+pod'u resmen tanıttı. İlk kez 2019 Tokyo Motor Show'da ortaya çıkan model Japonya'da piyasaya sürüldü.
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Ağırlığı azaltmak adına dış panelleri plastikten olan C+pod'un ağırlığı sadece 690 kilogram.
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İki kişilik olarak üretilen aracın arka tarafında küçük bir bagaj yer alıyor. 9.06 kWh’lik bataryadan güç alan elektrik Toyota C+pod, tek şarj ile 150 kilometre menzil sunabiliyor.
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Lamborghini'nin Squadra Corsa departmanı tarafından geliştirilen SC20 modelini tanıtıldı.
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Gücünü 6.5 litrelik atmosferik V12 motordan alan SC20, 770 beygir güç ve 720 Nm tork üretebiliyor.
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Üretilecek tek modeli kimin aldığı ve fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. SC18 adlı daha önce 1 adet üretilen model, 7 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahipti.
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Hennessey, projenin duyurulmasının üstünden 6 yıl geçtikten sonra Venom F5 modelinin üretim versiyonunu tanıttı.
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Sadece 24 adet üretilecek olan modelin teslimatlarına önümüzdeki yıl başlanacak.
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Hennessey Venom F5'in 500 kilometre azami hıza sahip olacağı açıklandı. Araca bu performansı sağlayan ise 6.6 litrelik çift turbolu V8 motor. Araç için özel olarak üretilen bu motor 1.842 bg güç ve 1.617 Nm tork çıkışı sağlıyor.
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Geçtiğimiz dönemde prototipi tanıtılan Acura MDX tam anlamıyla görücüye çıktı.
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7 kişilik bir SUV olan Acura MDX'te 94 beygir güç ile 362 Nm tork üreten 3.5 litrelik V6 motora yer vermiş.
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MDX'te 12.3 inç'lik dijital gösterge paneline ek olarak yine aynı boyutta bir bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Amazon Alexa, Android Auto, Apple CarPlay gibi özellikleri desteklenirken kablosuz şarj desteği de unutulmamış.
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Uzun süredir casus fotoğrafları gündemde olan amiral gemisi Mercedes-Maybach S580, sonunda ortaya çıktı.
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Maybach S580, beş dijital ekrana sahip. 12.3 inç boyutlu en büyük ekran ön konsolun ortasında yer alıyor. Arka koltuklarda 11.6 inç büyüklüğünde iki ekran bulunurken bir de arka konsolda tablet şeklinde çıkartılarak kullanılabilen bir dokunmatik ekran bulunuyor.
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4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motor kullanılan model, EQ Boost isimli yarı hibrit bir teknolojiye de sahip. Ürettiği 503 bg gücü ve 700 Nm torku, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile yönlendiriyor.
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2+2 gövdesiyle otomobil severler arasında sevilen modellerden olan Subaru BRZ yenilendi.
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İlk nesilde 205 bg ve 205 Nm olan veriler 230 bg ve 250 Nm'ye çıkarılmış.
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Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit araç modeli SF90 Spider kamuoyuna tanıtıldı.lmiş.
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İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan ve aradan geçen yıllarda sürekli olarak geliştirilen RHT tavan sistemi, geleneksel bir sistemine göre 40 kg daha hafif olmasıyla da farkını ortaya koyuyor.
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SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferrari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.