Koronavirüs'e karşı '14 gün kuralı'na uymayan ünlüler
Dünyaya hızlı yayılan yeni tip Koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanlığı vatandaşlara virüsün yayılmasına karşı özellikle yurt dışında ülkeye dönen vatandaşlara '14 gün' evden çıkmama uyarısında bulundu. İşte bu süreçte yurt dışına çıkan ve ülkemize dönen ünlü isimler...
15 Mart 2020 20:22
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Beren Saat ile Kenan Doğulu, Londra'da kısa bir tatil yaptı. Beren Saat'in doğum gününü kutlayan çiftten Kenan Doğulu dönüşte bir etkinlikte görüntülendi. Şarkıcı, 14 gün kuralına uymadığı için eleştirildi.
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Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia iki gün önce Tel Aviv'den İstanbul'a geldi. Çift önceki akşam Harbiye'de bir partiye katıldı. İkilinin bu tavrı tepki çekti. Ardından İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle Şeyma Subaşı ve sevgilisi dün gecceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi. Hastanede bir gece kalan çiftin test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.
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Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı'yla birlikte Slovenya'daydı.
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Işın Karaca da doğum gününü yurt dışında kutladı. Şarkıcı sevgilisi Can Yapıcı ve arkadaşlarıyla birlikte Amsterdam'a gitti.
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş bir iş seyahati için Barselona'ya gitmişti.
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Maldivler'den dönen Özlem Yıldız, 2013 yılında boşandığı eski eşi Sinan Serter ve oğulları Demir’le Levent’te bir restoranda görüntülendi.