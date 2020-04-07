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Koronavirüs: Dünya ve Türkiye'den maske manzaraları

07 Nisan 2020 14:03

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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tehdidi sürüyor. Geçtiğimiz Aralıkta Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle maske fiyatlarında büyük oranda artış yaşandı. Ancak koruyucu yüz maskeleri, bazı insanlar tarafından virüse karşı tedbir olmasının yanısıra imajın bir parçası olarak da görülüyor. İşte dünyadan maske manzaraları…

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Pakistan'ın Karaçi şehrinde maske satan bir çocuk.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir AVM'de dolaşan maskeli bir kadın. (AFP)

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Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda poz veren maskeli İngiliz turist. (AFP)

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Filipinli Katolikler, ayin sırasında (Reuters)

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen World of Drum&Bass Müzik Festivali'nin katılımcılarından biri.

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Güney Kore'de düzenlenen toplu düğün töreninde maskeler takan çiftler. (AFP)

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Amerika'da bir üniversite öğrencisi işitme engelli olan kişilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurması için özel maske tasarladı.

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Siirtli bir göçebe, maskenin önemine dikkat çekmek amacıyla küçükbaş hayvanlarına maske takıyor.

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Bir sosyal medya kullancısı "İlk maske tasarımım" notuyla paylaştı.

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Portakal kabuğuyla maske yapan bir Türkiye vatandaşı.

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Koronavirüs: Dünya ve Türkiye'den maske manzaraları

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