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Korkuluklara bağladığı iple dereye indi, mahsur kalan köpeği kurtardı

04 Ekim 2021 15:38

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Korkuluklara bağladığı iple dereye indi, mahsur kalan köpeği kurtardı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.

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İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi’nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen bu kişi, köpeği kurtardı.

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. O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma anlarının yer aldığı görüntülerde, Başkan Akıllı'nın gence teşekkür ettiği duyuluyor.

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