Köpek balıkları tehlike altında

Hong Kong’ta çatıların üzerinde kurutulan binlerce köpek balığı yüzgeci bulundu. Daha önceleri kaldırımlarda kurutulan köpek balığı yüzgeçleri çatılarda kurutulmaya başlandı. Eskiden yoldan gelen geçenler bu durumdan yakınıyordu şimdi ise Hong Kong dünyanın en büyük köpek balığı yüzgeci ihracatçısı sayılıyor.
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Köpek balığı yüzgeçlerinin kaldırımda kurutulması kısmen yasak olmasına rağmen Avrupa Birliği de Asya'dan yüksek miktarda köpek balığı yüzgeci ithal ediyor. Avrupa Parlamentosu 2012 Kasımında köpek balığı yüzgeci ticaretine izin veren yasal boşluğu doldurmak için karar aldı. Bu hukuki sıkılaştırmanın köpek balığı sayısının artmasına yardımcı olması bekleniyor.
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Yüzgeçler, köpek balıklarının yüzebilmesi ve kendilerine yön verebilmesinde yaşamsal öneme sahip. Yüzgeç ticareti yapanlar genellikle balıkların yüzgeçlerini kestikten sonra onları tekrar suya bırakıyorlar. Bu önemli organlarını kaybettikten sonra köpek balıkları yüzemiyor ve deniz dibinde boğuluyorlar.
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Cildi yenilemek ve gençleştirmek için kullanılan köpek balığı yüzgecinin aynı zamanda afrodizyak etkisi var. Uzmanlar, dünyadaki yoğun köpek balığı yüzgeci talebinin sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Uluslararası köpek balığı saldırıları dosyasına göre her yıl 30 ila 70 milyon arasında köpek balığı, yüzgeci için öldürülüyor.
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Köpek balığı yüzgeçleri Asya’da lezzetine göre değil dokusuna göre kategorize ediliyor. Bunlar düğünlerde, büyük iş yemeklerinde çorba olarak servis ediliyor, asalet ve zenginlik sembolü sayılıyor.
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Aşırı avlanma ve yüzgeç ticaretinden pek çok köpek balığı türü olumsuz etkileniyor. Zira birçok köpek balığı türünün üreme oranları düşük ve genellikle daha ilk yavruları bile olmadan yüzgeçleri kesiliyor. Köpek Balığı Vakfı, 25 köpek balığı ve vatoz türünün yakın gelecekte tükenme tehlikesi altında olduğunu bildiriyor.
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Yüzgeç ticaretiyle mücadelede, köpek balıklarının insanlara saldırma eğilimi nedeniyle dünyanın ilgisini çekme konusunda sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Uluslararası Köpek Balığı Saldırıları Dosyası raporuna göre, 2011 yılında 125 köpek balığı saldırısı yaşandı. Bunların 75’inde kışkırtma söz konusu değilken, 12 saldırı ölümle sonuçlandı.