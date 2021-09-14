Türkiye, konut fiyatı artışında dünya lideri!

Knight Frank'in yayımladığı Küresel Konut Fiyatı Endeksi'ne göre, 2021'in 2. çeyreğinde Türkiye'de konut fiyatları yıllı yüzde 29.2 yükseldi. Türkiye, değerlendirmeye alınan 55 ülke ve bölge arasında konut fiyatlarının dünyada en hızlı yükseldiği ülke oldu.
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HaberTürk'ten Selim Karahan'ın aktardığı habere göre; 55 ülke ve bölgedeki emlak fiyatları hesaplanarak ortaya çıkan endeks 2021'in 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 yükseldi.
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Gelişmiş ülkelerde fiyatlar ortalama yüzde 12 artarken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 4.9'da kaldı.
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Türkiye değerlendirmeye alınan 55 ülke ve bölge içerisinde yıllık yüzde 29.2'lik artışla emlak fiyatlarının en hızlı yükseldiği ülke oldu. Türkiye'yi yüzde 25.9 ile Yeniz Zelanda ve yüzde 18.6'şar artışla ABD ve Slovakya takip etti.
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Türkiye'de konut fiyatları son 6 ayda yüzde 16.3, son 3 ayda ise yüzde 8.9 yükseldi. 6 ve 3 aylık artışlarda da Türkiye yine listenin ilk sırasında yer aldı