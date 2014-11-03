Konuşma tarzı kişinin karakterini ele veriyor

Kişinin konuşma tarzı iç dünyasının kapılarını aralamada önemli ipuçları verir. Uzmanlara göre konuşma tarzları karşımızdaki kişilerin kişiliklerini ele vermektedir. İşte karşınızdaki kişinin konuşma tarzına göre kişiliği
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Bu tarz konuşan insanlar sizin neşelenmeniz için bu tarzda konuştuklarını söylerler. Sürekli olarak takılıyorum kelimesini kullanırlar. Bu tarz insanlar kıskanç, mutsuz kişilerdir.
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Bu tarz insanlar, sizi kendine rakip görürler, sizi tehdit olarak algılarlar. Bu nedenle, sürekli olarak kendini ispatlama kavgasına tutuşurlar. Bu tarz insanlar ile iş ya da arkadaşlık yapmamak lazımdır.
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Bu yapıdaki insanlar genelde konuşurken düşünürler. Bu nedenle gaf yapmamaya ve pot kırmamaya özen gösterirler. Söylediklerini ve kiminle konuştukları konusunda bilinçlidirler. Kolay, anlaşılır ve az, öz konuşurlar. Kendilerini kanıtlamak gibi bir düşünceleri yoktur. Bu tarz insanlar, hem duygusal hem de iş hayatında güvenilirdir.
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Başkaları hakkında dedikodu yapıp sizin görüşünüzü almaya çalışırlar. Burada ki amaç, bu bilgileri başkaları ile paylaşmaktır. Dedikodu, dedikodudan beslenir. Bu tarz insanlara dikkat etmek, uzak durmak gereklidir. Çünkü, kıskanç ve rekabetçi insanlar bu tarz konuşmaktadır.
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Sürekli olarak haklı olduğunuzu dile getirirler. Bu tarz insanlar umursamaz ve değer vermeyen kişilerdir. Bencildirler ve hayatları sadece kendileri etrafında döner. Başlarda hoşunuza gitse de zamanla size zarar verir (Kaynak: Habertürk)