Konserinde kavga çıktı, polis biber gazıyla müdahale etti; İrem Derici’den açıklama
15 Mayıs 2022 08:23
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Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullanırken, konser yarıda kaldı.
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Derici konserde kavga çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
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Derici, konser anından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
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Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bi’ enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı."
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"En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bi’ haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması."
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" En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bi’ araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin"
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