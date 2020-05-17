Komik yaban hayatı fotoğraf yarışması başvuruları almaya başladı
Şaşkın fok, dil çıkaran karaca, kahkaha atan porsuk... Her yıl düzenlenen komik yaban hayatı fotoğraf yarışması bu yıl da başvuruları almaya başladı. Başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek ve ardından da finalistler belirlenecek. Yarışmaya başvurmak isteyenler, fotoğraflarını 'Comedy Wildlife Photography Awards' sitesinden gönderebiliyor. (BBC Türkçe)
17 Mayıs 2020 11:11
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Şaşkın fok, dil çıkaran karaca, kahkaha atan porsuk... Her yıl düzenlenen komik yaban hayatı fotoğraf yarışması bu yıl da başvuruları almaya başladı. Başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek ve ardından da finalistler belirlenecek. Yarışmaya başvurmak isteyenler, fotoğraflarını 'Comedy Wildlife Photography Awards' sitesinden gönderebiliyor. (Fotoğraf: Johan Siggesson)
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Şu ana kadar yapılan başvurular arasında dikkat çeken karelerden birisi Alvin Takmees'in Estonya'da çektiği bu kare. Fotoğrafta bir karaca, arkadaşına 'dil çıkarırken' objektife yakalanmış.
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Kanada'nın Vancouver Adası'nda fotoğrafçı Anthony Bucci, gözünü açık tutmakta zorlanan bu serçe baykuş fotoğrafıyla yarışmaya katılıyor.
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Fotoğrafçı David DesRochers, 'Kahkaha atan porsuk' adını verdiği bu fotoğrafı gönderdi.
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Alaska'dan yarışmaya katılan Janet Miles, 'Ayının kum dansı' adlı karesinde kumlarda yuvarlanan dev cüsseli bir ayıyı fotoğraflamayı başardı.
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Tanzanya'nın Ngorongoro Krateri bölgesinden gelen bu karenin adı ise 'Tüy sıklet dövüşü'
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Kenya'dan yarışmaya katılan Manoj Shah'ın karesinde, yavru hipopotam annesini oldukça komik bulmuşa benziyor.
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Filipinler'de bu helikopter böceğini fotoğraflamayı başaran Reynante Martinez, yakaladığı kareye 'Orkestra Şefi' adını vermiş.
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Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'ndan zebralar bir şeyleri oldukça komik bulmuşa benziyor.
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Kenya'dan bir fotoğraf daha... Aslan yavruları şaşkına dönmüş durumda.