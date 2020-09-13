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Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

6 yıldır düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu. Fotoğrafçı ve doğa koruma aktivistleri Paul Joynson-Hicks ile Tom Sullam tarafından düzenlenen yarışma uluslararası bir doğa kuruma vakfı olan Born Free Foundation işbirliğiyle yapılıyor.

13 Eylül 2020 23:20

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6 yıldır düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu.

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Fotoğrafçı ve doğa koruma aktivistleri Paul Joynson-Hicks ile Tom Sullam tarafından düzenlenen yarışma uluslararası bir doğa kuruma vakfı olan Born Free Foundation işbirliğiyle yapılıyor.

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Yarışmanın kazananları 22 Ekim’de düzenelnecek online bir törenle duyurulacak.

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Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

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Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

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Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

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Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

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