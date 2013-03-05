'Kolestrol'e dair yanlış bilinenler ve dikkat edilmesi gerekenler
05 Mart 2013 15:06
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Elma, yulaf kepeği, ceviz, balık ve benzeri bazı yiyeceklerin kolesterolü düşürdükleri doğrudur ama tam yağlı hayvansal ürünler yiyip diğer taraftan “gece suda bekletilmiş cevizin sabah suyunu içip kahvaltıda da kendisini yemek” size fayda sağlamaz.
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Her sabah kahvaltıda “yağsız sütle hazırlanmış yulaf lapası” yiyerek de kolesterol azaltılamaz.
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Yeşil çay ve benzeri antioksidanlar kolesterolü düşürmez ama kolesterolün en zararlı şekli olan okside LDL kolesterol oluşumunu yavaşlatabildikleri ya da okside LDL’nin yol açacağı mikropsuz damar iltihabı süreçlerini baskılayabilecekleri için fayda sağlayabilirler.
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Kolesterol savaşını kazanmanın önemli ve öncelikli aşamalarından biri de şekeri azaltmak, hatta tamamen beslenme planından çıkarmak, un ve nişasta zengini yiyeceklere yüz vermemektir.
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Balın, pekmezin, reçelin ve meyve sularının da damarlarınızı koruma gayretine yardımcı olabileceğini unutmayınız. Özellikle “vitamin takviyesi yapsın” diyerek abarttığınız taze sıkılmış meyve sularının, akşam keyiflerinize eklediğiniz meyve tabaklarının işinizi zorlaştıracağını aklınızdan çıkarmayınız.
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Zeytinyağının sağlıklı bir yağ olduğu doğrudur ama ister sızma, ister riviera olsun fazla miktarda zeytinyağı tüketiminin hem kilo, hem de kolesterol kontrolünüzü bozabileceğini bir kenara not ediniz.
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Her gün yapacağınız 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler kalbinizi en etkili kolesterol düşürücü beslenme planlarından daha çok destekleyecektir.
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“Kolesterolle savaş” deyimini bir kenara bırakın, “kalp sağlığına yardımcı ol!” sloganını tercih edin. Kalp ve damar sağlığını desteklemek için hayatınızdaki yanlışları belirleyin ve değiştirin. (Kaynak: hurriyet.com.tr/ Osman Müftüoğlu)