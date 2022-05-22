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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

Kocaeli’ndeki konseri AKP’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilen Aynur Doğan, İzmir’in ardından Ankara’da sahne aldı. Doğan, farkı milletlerden sanatçıların oluşturduğu orkestrasını tanıtarak, “Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz” dedi.

22 Mayıs 2022 23:19

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Kocaeli’ndeki konseri AKP’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilen Aynur Doğan, İzmir’in ardından Ankara’da sahne aldı. Doğan, farkı milletlerden sanatçıların oluşturduğu orkestrasını tanıtarak, “Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz” dedi.

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Aynur Doğan’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde 20 Mayıs’ta vereceği konser, AKP’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. İptal kararı kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider” demişti.

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Aynur Doğan’dan ise “Aşıklar hakikati ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz. Bizler 'kaslarınızı' geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” açıklamasını yapmıştı.

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Aynur Doğan, 18 Mayıs’taki İzmir konserinin ardından bugün de Başkent’te konser verdi. ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde konserde Doğan, sevilen şarkılarını dinleyicileri için söyledi. Dinleyiciler, “Aynur sen bizim her şeyimizsin” diye slogan attı. Doğan, dinleyicileri Kürtçe selamladı.

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Doğan, farkı milletlerden sanatçıların oluşturduğu orkestrasını tanıtarak, “Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz” dedi ve bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Dar Hejiroke şarkısını söyledi.

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Konsere ev sahipliği yapan ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Baki Arslan, dernek olarak ciddi etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, “Bu sene de büyük sanatçılar gelecek. Gençliğin, kültürün, sanatın merkezi olmak istiyoruz. Vişnelik Çim Amfi konserleri Ankara’nın bir marka değeri olmaya başladı. Bu marka değerini yükselterek tüm sanat faaliyetlerinde Ankara’nın çekim merkezi haline getirmek istiyoruz ODTÜ Mezunlar Derneği’ni” dedi.

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Arslan, konserler için kiraya verdikleri yerden elde ettikleri geliri gençlere burs olarak dağıttıklarını ifade ederek, gençliğin Türkiye’nin ve ODTÜ’nün geleceği olduğunu söyledi.

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

2124

Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

2224

Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

2324

Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

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Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: "Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz"

aynur doğankocaeliankarakonserakpderince belediyesi
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