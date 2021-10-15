Kocaeli Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı
15 Ekim 2021 13:20
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı.
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İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı.
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Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz.
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Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.
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Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise "Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik.
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Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı" diye konuştu. (NTV)
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