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Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

15 Mayıs 2022 20:58

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi.

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Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Organizasyonu İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Ortaca Belediyesi ile gerçekleştiren Ege Yolcu dergisinin sorumlusu Nadir Şahin, vatandaşları artık sadece film ve dizilerde görebildikleri klasik otomobillerle buluşturduklarını söyledi.

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Otomobil sahiplerinden Mahide Yılmaz, eşiyle yaklaşık 32 yıldır klasik araç kullandıklarını belirtti.

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Ferit Gökçen ise 34 senedir aynı klasik vasıtayı kullandığını ve çocuklarının da aracı çok sevdiğini dile getirdi.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Muğlaortacaklasik otomobilşenlik
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