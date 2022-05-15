Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
15 Mayıs 2022 20:58
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi.
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Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Organizasyonu İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Ortaca Belediyesi ile gerçekleştiren Ege Yolcu dergisinin sorumlusu Nadir Şahin, vatandaşları artık sadece film ve dizilerde görebildikleri klasik otomobillerle buluşturduklarını söyledi.
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Otomobil sahiplerinden Mahide Yılmaz, eşiyle yaklaşık 32 yıldır klasik araç kullandıklarını belirtti.
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Ferit Gökçen ise 34 senedir aynı klasik vasıtayı kullandığını ve çocuklarının da aracı çok sevdiğini dile getirdi.
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.