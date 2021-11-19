Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
19 Kasım 2021 17:07
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İkilinin erkek bebekleri dünyaya gelecek.
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2. Sayfa programında yer alan habere göre; İlk kez bebek heyecanı yaşayan ikilinin erkek bebeği olacak.
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Hamilelik iddialarını doğrulayan Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasında bulunmuştu.
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Önceki gün açıklama yapan Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte, isim henüz düşünmedik" demişti.