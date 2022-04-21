Kıvanç Tatlıtuğ, dizisinin galasına yeni imajıyla katıldı
21 Nisan 2022 10:42
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Geçen günlerde baba olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, başrol oynadığı Yakamoz S-245 dizisinin galasına katıldı.
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Yıllardır imajında sık sık değişiklikler yapan oyuncu, dizisinin galasına da yeni imajıyla katıldı. Tatlıtuğ bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bıraktı.
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Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Baba olunca imaj da değişti" yorumları yaptı.
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2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da baba oldu. Ulus'taki özel bir hastanede bebeklerine kavuşan çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.
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