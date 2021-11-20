Kıvanç Tatlıtuğ babalık heyecanını paylaştı: Çok mutluyum
20 Kasım 2021 12:19
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Kıvanç Tatlıtuğ babalık heyecanını paylaştı: Çok mutluyum
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2016 yılında Başak Dizer ile evlenen ve bebek heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını, "Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin" diyerek paylaştı.
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İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Tatlıtuğ, önceki akşam Taksim’deki Rixos Pera Otel’deydi. Golden Hour adlı mekanda Yemek yiyen Tatlıtuğ, çıkışta muhabirlerin tebriklerini kabul etti.
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Çok mutlu olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Süreci biz de gözlemliyoruz. Gözlemleyerek de öğreniyoruz.”
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Oyuncu, “İsim düşündünüz mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Düşünmedik. Henüz cinsiyeti de belli değil.”