Kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekânları ve sokaklar doldu taştı
02 Temmuz 2021 07:29
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Kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekânları ve sokaklar doldu taştı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle eğlence mekânları ve sokaklar doldu taştı.
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İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaların kaldırılmasını duyurduğu genelge ile 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hareketlilik yaşandı. Kısıtlama nedeniyle belli saatlerde hizmet verebilen restoran, kafe ve eğlence mekânlarında, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yoğunluk gözlendi.
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İşte kısıtlamaların kalktığı 1 Temmuz akşamından kareler