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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan, 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başlarken, sokakların keyfini hayvanlar çıkardı

05 Aralık 2020 10:40

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı

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