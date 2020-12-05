Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan, 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başlarken, sokakların keyfini hayvanlar çıkardı
05 Aralık 2020 10:40
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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Kısıtlamalar başladı, sokaklar onlara kaldı
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