Kısıtlamadan muaf turistler denizin tadını çıkardı: Sahilde sadece yabancılar var, güneş ve deniz muhteşem
Hava sıcaklığının 24, deniz su sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahile akın etti.
07 Mayıs 2021 15:04
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Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da çocuklarıyla birlikte denize girmeyi tercih etti.
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Kimileri ise güneş şemsiyesi altında arkadaşlarıyla sohbet ederek gününü değerlendirdi.
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Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlenen Anastasia Osogostok, "İstanbul'un ardından Antalya çok iyi geldi. 7 gündür buradayım. Sokaklarda ve caddelerde çok polis var. Koronovirüs nedeniyle sokaklar bomboş. Sahilde ise sadece yabancılar var. Güneş ve deniz muhteşem" dedi. (DHA)
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Kısıtlamadan muaf turistler denizin tadını çıkardı: Sahilde sadece yabancılar var, güneş ve deniz muhteşem
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Kısıtlamadan muaf turistler denizin tadını çıkardı: Sahilde sadece yabancılar var, güneş ve deniz muhteşem
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Kısıtlamadan muaf turistler denizin tadını çıkardı: Sahilde sadece yabancılar var, güneş ve deniz muhteşem
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Kısıtlamadan muaf turistler denizin tadını çıkardı: Sahilde sadece yabancılar var, güneş ve deniz muhteşem
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Kısıtlamadan muaf turistler denizin tadını çıkardı: Sahilde sadece yabancılar var, güneş ve deniz muhteşem