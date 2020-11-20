Kısıtlama başladı: Yurt genelinde mekanlar kapatıldı
20 Kasım 2020 22:47
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çişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında açık AVM, market ve berberler cafeler polis ekipleri tarafından kapatıldı.şladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı
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YurtCumhurbaşkanlığı kararnemesiyle alınan yeni tedbirler saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi. genelinde iş yerleri kapatıldı
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Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı
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Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı
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Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı
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Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı
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Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı
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Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı
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Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı