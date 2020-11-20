T24 LogoT24 Logo

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde mekanlar kapatıldı

20 Kasım 2020 22:47

19

çişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında açık AVM, market ve berberler cafeler polis ekipleri tarafından kapatıldı.şladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

29

YurtCumhurbaşkanlığı kararnemesiyle alınan yeni tedbirler saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi. genelinde iş yerleri kapatıldı

39

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

49

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

59

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

69

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

79

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

89

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

99

Kısıtlama başladı: Yurt genelinde iş yerleri kapatıldı

ETİKETLER

sokağa çıkma yasağısokağa çıkma kısıtlaması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24