Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kışın yüzeyi, yaklaşık 25 santim kalınlığında buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyenlerin adresi oldu.
06 Temmuz 2021 12:27
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Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte bulunan, 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor
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Tektonik yapıya sahip göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Kışın yüzeyi 25 santim kalınlığında buzla kaplanan, üzerinde atlı kızak yapılan, Eskimo usulü balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere ev sahipliği yapıyor.
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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde tekne turları yapılıyor, atlı faytonlarla çevresinde geziler düzenleniyor.
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
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Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
1216
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
1316
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
1416
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
1516
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
1616
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu