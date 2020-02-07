Hangi doğal içecekler kış aylarınca cilde iyi gelir?
Kış aylarında yeşil çay, ıhlamur, adaçayı, rooibos çayı gibi bitki çaylarının yanı sıra kışın sevilen lezzetleri salep ve boza da cilde faydalı. Hangi içecek ne işe yarıyor?
07 Şubat 2020 19:29
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Kış aylarında cilde faydalı doğal içecekler
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Yeşil çay kırışıklıkları yumuşatıyor. Tonik olarak uygulandığında cilde ferahlık veriyor. Gözenekleri sıklaştırıyor ve cildin parlak görünmesini sağlıyor. Çay olarak tüketildiğinde ise kırışıklıklar ve güneş lekeleriyle savaşıyor. Üstelik kolajen deposu... E vitamini ile kullanıldığında UV ışınlarına karşı korumayı artırdığı da biliniyor. Renk eşitsizlikleri ve elastikiyet kaybına karşı oksidatif hasarı nötralize ediyor, çizgi ve kırışıkların görünümünü azaltıyor
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Salep cildi sıklaştırıyor. Kış aylarının favori ritüeli olan salep, cildi sıklaştırıyor ve parlaklık katıyor.
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Boza nem kazandırıyor. B12 vitamini ve diğer mineraller sayesinde cilt ve saç sağlığına da olumlu katkı sağlıyor. Kuru ciltleri nemlendirirken, saç dökülmelerini önlüyor, cilde sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.
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Ihlamur cildi gençleştiriyor. Cilt kremlerinde ve selülit karşıtı ürünlerde yaygın olarak kullanılan ıhlamur, cilde gençlik katıyor. Çiçek ve yapraklarıyla hazırlanan maskesi uçuk, siyah nokta ve sivilceler ile savaşıyor. Ayrıca ıhlamur, cilt yüzeyinde kaşıntı, tahriş, soyulma gibi sorunlara karşı da etkili.
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Adaçayı yaşlanmayı geciktiriyor. Karaciğeri temizleyen ve vücudu zararlı toksinlerden arındıran adaçayı, cildi enfeksiyonlara karşı korurken, özellikle menopoz döneminde cilt yaşlanmasıyla savaşıyor.
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Rooibos çayı tahrişe karşı koruyor. Çinko zengini olan çay, aynı zamanda bitkisel yağ olarak da pek çok cilt problemlerinin çözümü için kullanılıyor. Hafif yanıklar, pişik, tahriş, egzamadan kaynaklı kaşıntılar ve cilt kuruluğuna karşı etkili bir ürün olan rooibos çayı, uykusuzluk, gerginlik ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına karşı da kullanılıyor.