Kırmızı Oda sınırları aştı; iki ülkede gösterilecek
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda draması, İsveç'ten sonra Güney Kore'de de izleyici ile buluşacak
26 Şubat 2021 13:24
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OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilen; Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi, İsveç’ten sonra Güney Kore’nin popüler kanallarından biri olan Kuki TV’de izleyici ile buluşacak.
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Kore içerikleri Türkiye’de büyük ilgi ile izlenirken, bu sefer bir Türk yapımı Kırmızı Oda, Güney Kore ekranlarında yer alarak dünyaya açılacak.
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Gerçek hikayelerden esinlenerek farklı konuları ile TV8 ekranlarına cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda, Güney Kore’de de izleyiciyle buluşacak.
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"Kırmızı Oda", İsveç'in SVT kanalında orijinal sesi ile Türkçe olarak yayımlanacak.
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Kırmızı Oda sınırları aştı; iki ülkede gösterilecek
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Kırmızı Oda sınırları aştı; iki ülkede gösterilecek