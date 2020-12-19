Kırmızı Oda reytinglerde iddiasını sürdürdü

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’nın reyting listelerindeki yeri belli oldu.
19 Aralık 2020 15:15
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"Kırmızı Oda", TV8’de ekrana gelen on altıncı bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 olmak üzere tüm reyting kategorilerinde birinci olarak Cuma akşamının en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü.
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‘Kırmızı Oda’nın on altıncı bölümünde Selvi (Sema Keçik), Rıza’nın (Rıza Nalbantoğlu) ölümünün ardından annesine kavuşamadığını Doktor Hanım’la paylaşırken; Doktor Hanım, yaşadığı ümitsizliğe karşın hayatın yaşamaya değer olduğunu ona hatırlattı.
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‘Kırmızı Oda’nın on altıncı bölümünde Selvi (Sema Keçik), Rıza’nın (Rıza Nalbantoğlu) ölümünün ardından annesine kavuşamadığını Doktor Hanım’la paylaşırken; Doktor Hanım, yaşadığı ümitsizliğe karşın hayatın yaşamaya değer olduğunu ona hatırlattı.
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Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım’a güvenince işaret olarak gördüğü şeyleri tek tek anlattı ve umutla giydiği gelinliğin içinde, gideceği dakikaları bekledi.
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‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 25 Aralık Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.