Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer
25 Ocak 2021 10:27
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TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna sürpriz bir isim konuk oluyor.
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‘Kırmızı Oda’nın kadrosuna konuk oyuncu olarak usta oyuncu Erkan Petekkaya katılıyor.
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Çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar konuk oyuncularıyla da ilgi gören ‘Kırmızı Oda’ya yirmi ikinci bölümde dahil olan Erkan Petekkaya, Doktor Hanım’ın danışanı Sadi karakterine hayat verecek.
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Hayat hikayesiyle Doktor Hanım’ı hayretler içinde bırakan Sadi, ‘Kırmızı Oda’ izleyicilerinin yeni favorisi olacak.
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‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.
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