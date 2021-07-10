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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen birçok seyircinin otel fiyatlarının yüksekliği nedeniyle tercih ettiği ve "Bedava Palas" diye niteledikleri Selimiye Camisi çevresinde yoğunluk arttı.

10 Temmuz 2021 09:13

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

510

Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

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Kırkpınar için "Bedava Palas"ta yoğunluk arttı

kırkpınaredirnebedava palas
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