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Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Kazandere Barajı, tam doluluğu nedeniyle taştı.

18 Nisan 2022 20:25

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı.

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Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.

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Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı.

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Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü.

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Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.

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Balıkçı Erdinç Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu." dedi.

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Abay, iş makinası üzerinde Kıyıköy'e geçebildiklerini, çok korktuklarını dile getirdi.

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