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Kimlik kontrolü sırasında kolye görünümlü kalem silahla yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi boynundaki kolye görünümlü el yapımı kalem silahla yakalandı.

25 Nisan 2022 15:54

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Kimlik kontrolü sırasında kolye görünümlü kalem silahla yakalandı

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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında kimliği kontrol edilen kişinin boynundaki kolye dikkat çekti.

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Kolye kontrol edildiğinde kalem şeklinde 7.65 milimetre çapında tek mermi atabilen el yapımı suikast silah olduğu belirlendi.

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İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kimlik kontrolü sırasında kolye görünümlü kalem silahla yakalandı

sakaryakolye görünümlü kalem silah
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