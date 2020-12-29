Kiminin makyajı 7 saat sürüyor, kiminin cinsel organı morardı: İşte süper kahramanları canlandıran oyuncuların yaşadığı zorluklar
Süper kahraman filmlerinde hayran olduğunu oyuncuları o çarpıcı kostümler içinde izlemek çok keyifli olsa da oyuncular çekimler boyunca çeşitli zorluklara maruz kalıyor. Bazı kostümler için 7, 8 hatta 10 saat süren makyajlar gerekirken bazı kostümler ise giyildiğinde görme ve duyma duyularının engellenmesine yol açıyor.
29 Aralık 2020 11:12
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İşte süper kahramanların yaşadığı zorluklar:
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Anne Hathaway, Catwoman- Christopher Nolan'ın The Dark Knight Rises filminde Catwoman'ı canlandıran Anne Hathaway, Catwoman kostümü için "psikolojik bir terörist" tanımını kullandı. Oyuncu, o kıyafete uyabilmek için aylarca gece gündüz spor salonundan çıkmamıştı.
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Carrie Fisher, Prenses Leia-Star Wars: Return of the Jedi'da giydiği metal kostümü defalarca eleştiren oyuncu Carrie Fisher, Prenses Leia'nın giydiği kıyafetle ilgili "Bu zincir beni sadece" köleleştirdi yorumunu yapmıştı.
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Chadwick Boseman, Black Panther-Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden genç aktör Chadwick Boseman, siyah kostümüyle gerçekten harika görünse de, kostümünün havasının bitmesi konusunda gerçekten endişeli olduğu için çekimler sık sık durarak ilerliyormuş.
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George Clooney, Batman- George Clooney meme uçları belli olan kostümleyken çok utandığını itiraf etmişti.
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Jennifer Lawrence, Mystique- Oyuncunun makyajı tam 7 saat sürüyordu.
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Malin Akerman, Silk Spectre-Oyuncu bu kostüm için "Bu, tüm vücudunuza bir prezervatif takmak gibi" dedi.
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Michael Chiklis, The Thing-Marvel'ın Fantastic Four ekibinden The Thing'i canlandıran Michael Chiklis, filmle ilgili en kötü şeyin o kostümü giymek olduğunu söylemişti.
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Margot Robbie, Harley Quinn-Robbie, bir röportaj sırasında "Yapmam gereken fedakarlık, gerçekten yapmak istemediğim bu çıplaklık işini yapmak zorunda olmam" dedi.
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Paul Bettany, Vision-Bettany, daha önce sorulan bir soruya Vision kostümünü giydiğinde penisinin de mora boyandığını söylemişti. Tek sorun o değilmiş. Paul Bettany, Vision kılığına büründüğünde duyma sıkıntısı yaşadığını, o kostümle çalışmanın acı verici olduğunu dile getirmişti.
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Michelle Pfeiffer, Catwoman-Yıllar sonra, bunun şimdiye kadar giymek zorunda kaldığı en rahatsız kostüm olduğunu itiraf etmişti.
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Oscar Isaac, Apocalypse-Isaac, bir röportaj sırasında, çekimler sırasında en sinir bozucu anlarının umutsuzca serinlemeye ihtiyaç duyduğu anlar olduğunu paylaştı.