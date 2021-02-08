Kim Milyoner Olmak İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından biri "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
08 Şubat 2021 16:45
14
Kim Milyoner Olmak İster'de Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündeme oturdu.
24
Yanlış yanıt verdiği ekranlara yansıyan Doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.
34
Çiçek, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm" dedi.
44
Sosyal medyada sert eleştirilere konu olan olayla ilgili bugün videolu bir açıklama yapan Ali Çiçek, "Bir meslek grubuna karşı yapılan linç ve hakarete varan yorumlar nedeniyle bu videoyu yayınladım. Arkadaşım takıldığı için beni aradı. Videoda olduğu gibi ilk etapta soru ve şıkları hiç duymadım. Ardından ilk şık olan 'omurilik sarımsağını' duydum. Sonrasında diğer şıkları tekrar etmesini istedim. Ses kesilince 'omurilik soğanının' olması gerektiğini söyledim. Videoda bu bölüm yok. Sanırım süre nedeniyle kesilmiş. Olayın özeti aslında bu" açıklamasında bulundu.