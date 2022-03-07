Kim Kardashian, Paris Moda Haftası'na tamamı banttan oluşan kostümüyle damga vurdu
Reality yıldızı Kim Kardashian, Paris Moda Haftası’na üzerine tamamen bant çekilerek yapılan kıyafetle damga vurdu.
07 Mart 2022 15:45
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Reality yıldızı Kim Kardashian, Paris Moda Haftası’na üzerine tamamen bant çekilerek yapılan kıyafetle damga vurdu.
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Kim Kardashian, Paris Moda Haftası’nda üzerinde Balenciaga yazan sarı bantlarla kaplandığı bir kostüm tercih etti.
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Kardashian kostümünü Balenciaga çanta ve siyah güneş gözlükleriyle tamamladı.
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