"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
Kırıkkale'de, 43 ilin geçiş noktası olan 'kilit kavşak'ta 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.
29 Nisan 2022 21:30
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Kırıkkale'de, 43 ilin geçiş noktası olan 'kilit kavşak'ta 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.
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Şehir merkezinden geçen karayolu güzergahında zaman zaman hasarlı kazalar da meydana gelince polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.
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Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı