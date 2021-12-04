Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
04 Aralık 2021 17:35
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı. “Milletin sesi” adıyla gerçekleştirilen mitingde, CHP lideri vatandaşlara, "Ahdım var, bu memlekete barışı, huzuru, demokrasiyi, adaleti getireceğim" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Tayyip istifa” sloganlarına da, “Onun istifa etmesine gerek yok, onu göndereceğiz” diye yanıt verdi.
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CHP Grup Başkanvekilleri ile MYK tam kadro mitinge katıldı. 37 bin kişilik alan tamamen doldu. Kürsüye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki arama noktasında yığılmalar yaşanırken alanın yanındaki Millet Bahçesi'ne girişlere ilerisi dakikalarda izin verildi.
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"Hükümet istifa" sloganları atılan mitinge sadece Türk Bayrağı, parti bayrağı ile girişe izin verildi. Öte yandan Mersinli Jandarma Astsubay Çavuş Cemil Mutlu'nun şehit olması nedeniyle alanda müzik yayını yapılmadı.
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Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
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Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
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Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
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Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
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Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
913
Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
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Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
1113
Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
1213
Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu
1313
Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı, 37 bin kişilik alan tamamen doldu