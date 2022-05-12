Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından destek amacıyla İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
12 Mayıs 2022 21:11
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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
312
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
412
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
512
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
612
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
712
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
812
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
912
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
1012
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
1112
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı
1212
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı