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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından destek amacıyla İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

12 Mayıs 2022 21:11

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda birlikte kürsüye çıktı

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