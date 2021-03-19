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Kick boksçu Sabriye Şengül, "Kırmızı Yol" dizisinin kadrosuna katıldı

19 Mart 2021 10:41

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Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, oyunculuğa adım attı.

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Şengül, yaptığı paylaşımla yeni başlayacak olan Kırmızı Yol dizisiyle anlaştığını duyurdu.

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Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında katılan ve yarışmadaki sert halleriyle izleyenlerin hafızasına kazınan kick boksçu Sabriye Şengül'ün oyunculuğu merak ediliyor.

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Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Sabriye Şengül, yeni başlayacak olan Kırmızı Yol dizisiyle anlaştığını duyurdu.

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Paylaşımına "Mayıs ayında çekimlere başlayacak olan benim de içinde yer aldığım 'Kırmızı Yol' dizisinin sözleşmesini imzaladık. Hayırlı olsun" notunu ekleyen Şengül'ün hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmadı.

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