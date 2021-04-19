Özellikle Kibar Feyzo filmiyle tanınan Hatay'daki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek. Konakta Kibar Feyzo'nun yanı sıra Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi Türk sinemasının birçok önemli yapımı çekilmişti
19 Nisan 2021 09:46
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Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
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Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
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Türk sinemasının Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve dizisinin çekildiği yeni adıyla Kavalcık eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restore edilerek sinema müzesi haline getirilebilmesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını tamamladı.
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Yetmişli yıllarda çekilen Ezo Gelin ve Adak filmleriyle tanınan başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.