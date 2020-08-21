Kerem Bürsin'den Hande Erçel itirafı
Kerem Bürsin, Ezgi Mola'nın YouTube kanalından yayınladığı programına konuk oldu.
21 Ağustos 2020 23:41
17
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Ezgi Mola’nın YouTube üzerinden yayınladığı ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ adlı programına konuk oldu.
27
Bürsin, Ezgi Mola'nın yönelttiği ‘Hande çok tatlı bir kız değil mi?' sorusuna yanıt verdi.
37
Bürsin, şu ifadeleri kullandı:
47
"Hande müthiş bir insan. Gerçekten acayip motive edici biri. Seni motive ediyor, ekibi motive ediyor. Asla söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor. Herkesle çok iyi anlaşıyor."
57
"O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande'de sıfır ego."
67
"Gerçekten dürüst olacağım hiç beklemiyordum. Ben dedim ki bakalım ne ile karşılaşacağız. Ben şok oldum. Bu çok güzel bir şey.”
77
Erçel, geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı. Erçel'in daha adı bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışıyor.
© Tüm hakları saklıdır.