Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya sosyal medyada tepki yağdı
17 Ağustos 2021 08:51
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Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması gündem oldu.
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Maçın 63. dakikasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na önce kafa atan sonrasında da yumruk atan Marcao, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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Moralinin bozuk olduğu görülen Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Giresunspor taraftarları, oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.
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Marcao'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.
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