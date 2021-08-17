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Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya sosyal medyada tepki yağdı

17 Ağustos 2021 08:51

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Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması gündem oldu.

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Maçın 63. dakikasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na önce kafa atan sonrasında da yumruk atan Marcao, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Moralinin bozuk olduğu görülen Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Giresunspor taraftarları, oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

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Marcao'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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