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Kaspersky, Android için en tehlikeli mesajlaşma uygulamalarını açıkladı

14 Temmuz 2021 13:49

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Kaspersky’dan gelen yeni veriler, dolandırıcılık için mesajlaşma uygulamalarının oldukça fazla kullanıldığını gösteriyor. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında yapılan testlerde en fazla saldırı yapılan uygulamalar açıklandı. İşte o liste:

26

Whatsapp - Yüzde 89,6

36

Telegram - Yüzde 5,7

46

Viber - Yüzde 5,6

56

Google Hangouts - Yüzde 1

66

Dolandırıcılığın en çok görüldüğü ülkelerin ise Rusya, Brezilya ve Hisdistan olduğu açıklandı.

Kasperskyandroidzararlı mesajlaşmauygulamaWhatsappTelegram
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