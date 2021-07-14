Kaspersky, Android için en tehlikeli mesajlaşma uygulamalarını açıkladı
14 Temmuz 2021 13:49
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Kaspersky’dan gelen yeni veriler, dolandırıcılık için mesajlaşma uygulamalarının oldukça fazla kullanıldığını gösteriyor. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında yapılan testlerde en fazla saldırı yapılan uygulamalar açıklandı. İşte o liste:
26
Whatsapp - Yüzde 89,6
36
Telegram - Yüzde 5,7
46
Viber - Yüzde 5,6
56
Google Hangouts - Yüzde 1
66
Dolandırıcılığın en çok görüldüğü ülkelerin ise Rusya, Brezilya ve Hisdistan olduğu açıklandı.