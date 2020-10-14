Kasırga uyarısını alır almaz 300'e yakın hayvanı barınaktan evine götürdü
Hayvan barınağında çalışan Ricardo Pimentel, Meksika’yı vuran Delta Kasırgası’na dair uyarıyı aldıktan sonra barınaktaki hayvanları kurtarmak için harekete geçti. Pimentel, yaklaşık 300 hayvanı evine götürerek kasırga boyunca korudu. (Kaynak: Bored Panda)
14 Ekim 2020 13:34
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Hayvan barınağında çalışan Ricardo Pimentel, Meksika’yı vuran Delta Kasırgası’na dair uyarıyı aldıktan sonra barınaktaki hayvanları kurtarmak için harekete geçti.
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Barınaktaki hayvanların güvenliğinden emin olmak kasırgaya karşı güvenli olmadığından endişe ettiği binadan hayvanları çıkardı.
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Pimentel, yaklaşık 300 hayvanı barınaktan kendi evine götürdü.
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Pimentel, eve kapanmadan önce gerekli bütün ilaç ve gıda teminini sağladı.
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Evde sığınan 300’e yakın hayvan arasında köpekler, kediler, keçiler, hindiler ve tavuklar vardı.
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Meksika’yı vuran Delta Kasırgası, 5 Ekim’den 12 Ekim’e kadar sürdü.