Karşılığı olmayan kelimeler
20 Şubat 2015 19:55
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Ilunga (Ciluba dili - Kongo) ‘Herhangi bir suistimali birinci defa affeden, ikincide hoş gören, ama üçüncüye asla izin vermeyen insan'
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Tingo (Paskalya Adası) ‘komşunun evinden bir şeyler ödünç alıp geri vermemek yoluyla bütün eşyalarını iç etmek’
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Komorebi (Japonca) ‘güneş ışınlarının ağaçlar arasından süzülüp yarattığı alacalı ışık’
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Rire dans sa barbe (Fransızca) ‘geçmişte yaşanan bir şeyi düşünürken bıyık altından gülümsemek’
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Fernweh (Almanca) ‘daha önce hiç gitmediğiniz bir yeri özlemek’
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Waldeinsamkeit (Almanca) ‘ormanda tek başınaymış gibi olmak hissi’yeri özlemek’
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Iktsuarpok (Eskimo dili) ‘biri gelsin diye beklerken duyulan öfke’
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Utepils (Norveç) ‘güneşli bir günde dışarıda oturup biranın keyfini çıkarmak’
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Bakku-shan (Japonca) ‘Arkadan bakıldığı sürece güzel görünen kadın’
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Backpfeifengesicht (Almanca) ‘Yumruklanmayı hak eden bir surat’
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Prozvonit (Çekçe) ‘birinin cep telefonunu çaldırıp kapatarak sizi aramasını sağlamak’
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