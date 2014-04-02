T24 LogoT24 Logo

Karikatüristlerin gözünden 'kedi lobisi'

02 Nisan 2014 20:23

14

Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamasının ardından başlayan 'kedi' akımı bugünkü gazetelerin sayfalarına da sıçradı

24

34

44

ETİKETLER

karikatürkedi lobisitaner yıldızelektrik kesintisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24