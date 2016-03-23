Karikatüristlerin gözünden Brüksel'deki bombalı saldırı
23 Mart 2016 16:16
27
'Fransa 13 Kasım ve Belçika 22 Mart' (Fransız Le Monde gazetesi karikatüristi Jean Plantureux’nün Paris ve Brüksel saldırılarında hayatını kaybedenler anısına paylaştığı çizim)
37
'Ben Brüksel’im' (Brüksel’in simgesi patates kızartmasına gönderme yapılıyor)
47
Brüksel’in bir başka simgesi ‘Manneken Pis’ heykeli dinamiti söndürüyor.
57
Belçika’nın da üyesi olduğu Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızlardan birisi gözyaşı olarak gösteriliyor.
67
Brüksel’de bulunan dönme dolap ve Paris’in simgesi Eyfel Kulesi.
© Tüm hakları saklıdır.