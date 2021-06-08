Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını

Osmaniye Kadirli ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, Karatepe Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.
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Kadirli ilçesinde yer alan tarlada başlayan anız yangını, öğle saatlerinde, Karatepe- Aslantaş Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan başlatılan müdahale edildi..
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Yangın saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm kızılçamın zarar gördüğü belirtilirken, ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı. Bu arada yangınla ilgili ismi açıklanmayan tarla sahibi gözaltına alındı.