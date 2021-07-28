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Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı ilçesi bayramda nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 20 katı ziyaretçi ağırladı.

28 Temmuz 2021 13:07

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi bayram tatilinde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

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Pınarbaşı'nın Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan dönmek mümkün olmadığından, çıkış ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesi Loç Vadisi Hamitli köyünden yapılabiliyor.

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Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken, kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor.

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Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Kurban Bayramı tatilinde ilçeyi 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

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Valla Kanyonu'nun muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Yaşar, "Dünyanın derinlikte ikinci büyük kanyonu ilçemizde. Burgulu terastan kanyonu izleyen insanlar adrenalin dolu anlar yaşıyor. Yaşadığımız ziyaretçi yoğunluğu pandemi sonrası insanların bu tip yerlere ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Pınarbaşı doğal güzellikleri ile görülmek istenen bir yer" diye konuştu. A.A

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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Kanyonlarıyla ünlü ilçe, 9 günlük tatilde nüfusunun 20 katı ziyaretçiyi ağırladı

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